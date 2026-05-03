Il Gran Premio di Miami del 2026 si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli, quarto appuntamento del campionato mondiale di Formula 1. Nel frattempo, il pilota di un team di vertice ha commentato che il weekend è stato caratterizzato da una gara difficile e che le prossime gare rappresenteranno una prova importante per la squadra.

Si è concluso con il successo di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, l’italiano ha chiuso il weekend perfetto terminando in testa una gara che ha vissuto nei primi giri il suo apice di spettacolo. Il bolognese conquista così il terzo successo consecutivo ed allunga in testa alla classifica piloti. Seconda piazza per Lando Norris (+3.264) che non completa l’inseguimento al classe 2006 negli ultimi giri. La McLaren completa un weekend tutto sommato positivo, in cui è tornata a recitare un ruolo da protagonista. Completa il podio l’altra monoposto “papaya” di Oscar Piastri (+27.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Gara difficile, non è stato un buon weekend. Prossime gare saranno un banco di prova”

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Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano, leader del Mondiale, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la McLaren di Oscar Piastri. Sesta la Ferrari di Charles leclerc dietro alla Mercedes di George Russell, quarto, e x.com