f1 2026 diretta esclusiva gran premio miami sky sport now sprint live anche tv8

Il fine settimana di Formula 1 negli Stati Uniti prevede diverse sessioni, tra cui le qualifiche, la Sprint e la gara, tutte trasmesse in diretta su Sky, NOW e TV8. La gara principale si svolgerà al circuito di Miami e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. La Sprint, che determina la griglia di partenza, sarà trasmessa anche in diretta su TV8. Gli orari delle varie fasi sono stati comunicati ufficialmente.

Weekend di Formula 1 negli USA con Sprint, qualifiche e garadiretta su Sky - NOW - TV8 con tutti gli orari. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e in streaming su NOW, con la ripartenza della F1, la WorldSBK, il GTWC e le produzioni originali di Sky Sport. F1 A MIAMI –La F1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell’anno con il format della Sprint al sabato tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si partegiovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì la prima sessione di prove libere inizia alle 18,mentre alle 22.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di tre ore rispetto all'orario previsto. Lo ha deciso la Fia in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 x.com