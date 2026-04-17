Pippo Pattavina Nick the Nightfly e le passeggiate alla scoperta del territorio | cosa fare nel weekend

Questo fine settimana propone un programma vario tra musica, cultura e esplorazioni del territorio. A Agrigento e nei paesi limitrofi si svolgono concerti, spettacoli teatrali e percorsi guidati che permettono di scoprire luoghi e tradizioni locali. L’offerta include anche passeggiate e visite organizzate per chi desidera approfondire la conoscenza della zona, offrendo occasioni di svago e di approfondimento culturale.