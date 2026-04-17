Pippo Pattavina Nick the Nightfly e le passeggiate alla scoperta del territorio | cosa fare nel weekend
Questo fine settimana propone un programma vario tra musica, cultura e esplorazioni del territorio. A Agrigento e nei paesi limitrofi si svolgono concerti, spettacoli teatrali e percorsi guidati che permettono di scoprire luoghi e tradizioni locali. L’offerta include anche passeggiate e visite organizzate per chi desidera approfondire la conoscenza della zona, offrendo occasioni di svago e di approfondimento culturale.
Questo weekend è caratterizzato da un’offerta che unisce musica, cultura e scoperta del territorio. Ad Agrigento e nei comuni della provincia concerti, teatro e itinerari esperienziali. A Sambuca di Sicilia il teatro comunale L’Idea ospita il concerto di Nick the Nightfly con la Sicily band, uno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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