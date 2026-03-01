Estrazione Million Day di oggi 1 marzo 2026 | i numeri vincenti di domenica

Oggi, domenica 1 marzo 2026, vengono estratti i numeri vincenti del Million Day. L’estrazione si svolge in diretta e i risultati vengono comunicati subito dopo. La lotteria si tiene ogni giorno e questa domenica i numeri sono stati resi noti attraverso una trasmissione in tempo reale. I numeri estratti sono disponibili immediatamente per i partecipanti.

Oggi, domenica 1 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 1 marzo 2026, LIVE:

ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.