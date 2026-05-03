Il Como Gaming Club ha vinto l’incontro a Napoli con il punteggio di 9-5. Durante la partita, Anders Vejrgang ha superato la difesa del Torino. Sono stati annunciati i quattro semifinalisti che parteciperanno alla eChampions League. La competizione tra squadre di eSports si è conclusa con questa vittoria e la qualificazione dei migliori team alla fase successiva.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Anders Vejrgang a scardinare la difesa del Torino?. Chi sono i quattro semifinalisti che giocheranno la eChampions League?. Perché la finale al Comicon rappresenta una svolta per la Gen Z?. Quali club hanno staccato il pass per il World Championship estivo?.? In Breve Sassuolo, Torino, Como e Verona qualificati alla League phase eChampions League del 15-16 maggio.. Sassuolo e Torino assicurano la presenza al World Championship dal 22 al 26 luglio.. Luigi De Siervo promuove l'integrazione tra sport digitale e Comicon Napoli 2026.. Streaming della finale su canali Dazn, Twitch e YouTube per il pubblico globale.. Il Como Gaming Club conquista lo scudetto virtuale della eSerie A Goleador battendo il Torino Fc Esports per 9-5 nella finale disputata a Napoli il 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - eSerie A Goleador: il Como Gaming Club trionfa a Napoli con il 9-5

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