Una donna di 74 anni è uscita di casa senza avvisare i familiari e si è persa nel Parco delle Groane. Dopo ore di ricerche, è stata trovata in un fossato del bosco. La scomparsa ha preoccupato i parenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. La donna è stata individuata in condizioni di sicurezza e portata in ospedale per controlli.

Bollate (Milano), 3 maggio 2026 – Si allontana volontariamente da casa, all’insaputa dei famigliari, e si perde nel bosco delle Groane non dando più notizie di sé. È la disavventura alla quale è andata incontro una donna di 74 anni questa mattina, domenica 3 maggio, a Bollate. La 74enne è uscita di casa e si è incamminata lungo la strada fino a raggiungere l’area boschiva delle Groane. Dove, con ogni probabilità ha perso il senso dell’orientamento. La telefonata al 112 . La pensionata, infatti, è affetta da demenza senile. A comunicarlo alle forze dell’ordine sono stati gli stessi famigliari quando, preoccupati che non rientrasse per pranzo, hanno dato l’allarme al 112.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esce di casa e si perde nel Parco delle Groane: 74enne ritrovata dopo ore di ricerche dentro un fossato

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