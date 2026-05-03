Ennesimo terribile incidente sulla Sp115 Troia-Foggia auto si ribalta | Quella strada è buia

Nella serata di venerdì 1 maggio, sulla strada statale 115 tra Troia e Foggia si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale si è ribaltata. La strada, poco illuminata, è stata segnalata come causa di difficoltà per alcuni conducenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. È il secondo episodio grave in poche settimane lungo quella tratta.

La Sp 115 Troia-Foggia è stata teatro dell’ennesimo grave incidente. Si è verificato nella serata di venerdì 1 maggio. Un’auto si è ribaltata.“La luce non si nega a nessuno, e quella strada è buia”. Lamenta un lettore che ha segnalato il sinistro, elogiando lo “straordinario senso civico di gente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ennesimo incidente, auto si ribalta sulla Marecchiese. Il comitato: “Strada pericolosa, servono interventi”Nel pomeriggio di giovedì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale lungo la via Marecchiese, nella zona Padulli a Rimini, all'altezza...