Emozione e devozione a Vallepietra | giovane madre abbandona le stampelle al Santuario della Santissima Trinità

Una mattina di fede e commozione si è vissuta al Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra, un luogo di culto situato tra i monti al confine tra le province di Roma e Frosinone. Una giovane madre, visibilmente emozionata, ha lasciato le sue stampelle davanti all’altare, manifestando il suo gesto di devozione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito al momento di intima religiosità.

Fede, devozione e una profonda commozione hanno segnato la mattinata al Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra, storico luogo di culto incastonato tra i monti al confine tra le province di Roma e Frosinone. Migliaia di pellegrini hanno raggiunto il santuario in occasione dell'apertura.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Vallepietra, riapre il Santuario della Santissima Trinità: via ai pellegrinaggi dal 1° maggioCome da tradizione, il 1° maggio riapre ai fedeli il Santuario della Santissima Trinità, segnando l’inizio della stagione dei pellegrinaggi che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Emozione e devozione a Vallepietra: giovane madre abbandona le stampelle al Santuario della Santissima Trinità; Tutti alla Santissima Trinità, devoti tra emozione e fede per la riapertura del Santuario di Vallepietra; Cocullo invasa da 15mila persone: il rito dei serpari accende la Valle del Sagittario; Maria Santissima di Pietraquaria in processione per le strade di Avezzano (fotogallery). Il 1° maggio riapre il Santuario della Santissima TrinitàLa Diocesi Anagni-Alatri ha ufficializzato il programma per l’Apertura del Santuario della Santissima Trinità, prevista per venerdì 1° Maggio 2026. Sarà una giornata intensa, segnata dal cammino ... terremarsicane.it Maria Santissima di Pietraquaria in processione per le strade di Avezzano (fotogallery)Avezzano. Centinaia di fedeli raccolti lungo le strade hanno reso omaggio a Maria Santissima di Pietraquaria. Un corteo partecipato, ricco ... marsicalive.it EVENTO STRAORDINARIO AL SANTUARIO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ: MIRACOLO DI GUARIGIONE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA STAGIONALE Redazione- Un episodio di apparente intervento divino ha segnato la riapertura stagionale del Sa - facebook.com facebook