ecco i racconti di ri educazione incontri tra studenti e detenuti

Sono stati organizzati incontri tra studenti e detenuti per condividere esperienze e storie di ri-educazione. Le conversazioni sono state caratterizzate da scambi diretti e senza filtri, con l’obiettivo di favorire un confronto aperto tra le due parti. Durante gli incontri, sono stati affrontati temi legati ai percorsi di reinserimento e alle sfide quotidiane di chi vive in carcere, con un focus su esperienze personali e cambiamenti vissuti nel tempo.

"Come in carcere non ci sono mostri da lasciar marcire, così a scuola non ci sono persone da lasciare indietro". Da questa riflessione sviluppata tra i banchi di scuola, è nato il progetto di scrittura del libro ’L’ora di libertà. Racconti di ri-educazione’, edito da Compagnia editoriale Aliberti, presentato mercoledì nella sala degli artisti della biblioteca Panizzi. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti dell’ Iis Nobili, che nei mesi scorsi hanno intervistato alcune persone detenute negli istituti penali di Reggio e, partendo dalle loro testimonianze, hanno realizzato, con l’aiuto di un tutor letterario, dei racconti che esplorano i temi della detenzione e del reinserimento sociale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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