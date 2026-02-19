Un ciclo di incontri di educazione stradale per gli studenti di Poppi

Il recente ciclo di incontri di educazione stradale a Poppi nasce dalla volontà della delegazione del Casentino dell’ANPS. La scelta di coinvolgere gli studenti deriva dai numerosi incidenti che si sono verificati nella zona, spesso causati da comportamenti imprudenti. Durante le sessioni, i ragazzi imparano a riconoscere i pericoli e a rispettare le norme, attraverso simulazioni e testimonianze dirette. I primi appuntamenti hanno già riscosso l’interesse di numerosi giovani e insegnanti, che attendono con curiosità i prossimi incontri.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – . Il corso è promosso dalla delegazione del Casentino dell’ANPS - Associazione Nazionale Polizia di Stato con l’obiettivo di sviluppare la cultura di sicurezza e senso civico tra le giovani generazioni, rafforzando la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale e l’importanza del rispetto delle regole. L’iniziativa, in programma da martedì 10 a giovedì 12 marzo, interesserà gli alunni della classe terza della scuola media di Poppi, proponendo un percorso di consapevolezza sui corretti comportamenti alla guida, sulla prevenzione degli incidenti e sulla responsabilità individuale per tutelare sé stessi e gli altri, con un linguaggio chiaro e accessibile per questa fascia d’età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ciclo di incontri di educazione stradale per gli studenti di Poppi Educazione stradale per gli studentiL’Istituto Oriani di Faenza ha ospitato la sessione conclusiva del progetto Sentirsi in Strada 2025, promosso dalla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Educazione stradale: quasi il 50% dei giovani guida usando lo smartphone, ma l’80% cambia comportamento dopo gli incontri formativiL'uso dello smartphone alla guida rappresenta una sfida crescente tra i giovani, con quasi il 50% che ammette di utilizzarlo durante la guida. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Biodiversità in Comune, al via ciclo di incontri; Leggiamo insieme, al via un nuovo ciclo di incontri per bambini in età prescolare; Alzheimer Cafè – un nuovo ciclo di incontri; Le parole per dirlo: al via in biblioteca il ciclo di incontri sulla crescita emotiva dei più piccoli. Appuntamenti con la Storia: al via un ciclo incontri in tutte le province del FvgIl Circolo della Storia avvia in Friuli Venezia Giulia un ciclo di incontri con storici italiani. Ingresso libero fino a esaurimento posti. nordest24.it Il Medioevo tra storia e immaginario: un ciclo di incontri al Museo diocesanoSei appuntamenti fino al 29 marzo affiancano la mostra feltrina con studiosi italiani, un focus su Castaldi e un progetto dei giovani del Fondaco tra gioco e narrazione. amicodelpopolo.it POPPI. CICLOPISTA DELL'ARNO 5 PONTI REALIZZATI E TRACCIATO COMPLETATO. COMMENTI DEL SINDACO DI POPPI E DI VINCENZO CECCARELLI La ciclopista dell'Arno, realizzata con i fondi della Regione Toscana, la cui realizzazione è affidata al facebook