Eccellenza artistica e meno costi Così la Scala blinda i conti del 2026 Un’opera vale 264mila euro a sera

La Scala ha annunciato l’aumento dei prezzi dei biglietti per la Prima di dicembre, con un incremento di circa 3 euro a partire dal 7 dicembre. Recentemente, il consiglio di amministrazione ha approvato un piano di bilancio che prevede un costo di circa 264 mila euro a sera per un’opera in scena. Questa decisione mira a garantire un equilibrio tra qualità artistica e sostenibilità economica per il 2026.

Giusto sei giorni fa, il Consiglio d’amministrazione della Scala ha varato un incremento dei prezzi per la Prima del prossimo 7 dicembre (3.500 euro il biglietto più costoso contro i 3.200 degli anni scorsi) e l’introduzione di una fascia premium nel 2027 per le poltrone più ambite di platea e palchi. Un modo sì per salvaguardare gli spettatori meno facoltosi e finanziare le iniziative per allargare ancor di più il pubblico potenziale del Piermarini, ma anche per fronteggiare il possibile surplus di uscite legato al rinnovo del contratto aziendale nel prossimo triennio, all’imprevedibilità del mercato delle materie prime (influenzato non poco dal complicato scenario internazionale) e ai primi spostamenti nella Magnifica Fabbrica di Rubattino che riunirà in un’unica sede depositi e laboratori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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