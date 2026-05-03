EMACNS Catania 2026 – Giorno 2 | ancora passione e grandi risultati

Secondo giorno di competizioni ai Campionati Europei Master Non Stadia a Catania: nella pineta del Boschetto della Playa si sono svolte le prove di cross country a staffetta e di Nordic Walking. La giornata si è svolta sotto un cielo soleggiato e con una leggera brezza, attirando numerosi atleti e spettatori lungo i percorsi preparati nel parco. Le gare hanno visto protagonisti partecipanti provenienti da diverse nazioni europee.

CATANIA – Secondo giorno di gare ai Campionati Europei Master Non Stadia Catania 2026: questa volta, nella cornice della splendida pineta del Boschetto della Playa, sono andate i scena, in una ventilata ma bella giornata di sole, le prove del cross country a staffetta e del Nordic Walking. Nel cross country oro rispettivamente al Belgio in campo maschile, alla Spagna in quello femminile e trionfo azzurro nella staffetta mista. C’era invece molta attesa e curiosità per la prova di Nordic Walking, specialità in crescita e tuttora in attesa di approvazione da parte di World Athletics, che EMA ha deciso comunque di proporre e che vedeva al via duecento atleti, con massiccia presenza di Nordic Walkers francesi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - E.M.A.C.N.S. Catania 2026 – Giorno 2: ancora passione e grandi risultati Notizie correlate Antonelli in testa nei test F1 2026 a Bahrain: risultati del terzo giornoLa sessione pomeridiana dei test di Formula 1 in Bahrain ha fornito segnali significativi sull’andamento dei programmi di sviluppo e... Leggi anche: Piccolo budget, grandi risultati