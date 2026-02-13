Antonelli in testa nei test F1 2026 a Bahrain | risultati del terzo giorno

Antonelli ha ottenuto il miglior tempo nel terzo giorno dei test F1 2026 in Bahrain, dimostrando grande velocità e precisione alla guida. Durante la sessione pomeridiana, il pilota italiano ha completato numerosi giri, mettendo in evidenza un’ottima messa a punto della vettura e una buona reattività del team. La sua prestazione ha sorpreso gli addetti ai lavori, soprattutto considerando le novità tecniche introdotte questa stagione.

La sessione pomeridiana dei test di Formula 1 in Bahrain ha fornito segnali significativi sull’andamento dei programmi di sviluppo e sull’adattabilità delle nuove monoposto. In evidenza è emersa la velocità di Andrea Kimi Antonelli, capace di mettere a referto il miglior tempo del giorno su una Mercedes W17, consolidando una progressione dopo una mattinata non ottimale. Antonelli ha impostato il riferimento temporale con un giro conclusivo in 1:33.669, effettuato con mescole C3, ovvero quelle considerate come Soft per questa sessione. Dopo aver tolto 18 millesimi al miglior crono precedente realizzato dal compagno di squadra George Russell, il 18enne ha ulteriormente migliorato, abbassando il tempo di oltre due decimi nello stesso stint. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Antonelli in testa nei test F1 2026 a Bahrain: risultati del terzo giorno Approfondimenti su antonelli testa F1 2026: Antonelli fermo subito, guai alla power unit Mercedes nei test del Bahrain. Sviluppo a rischio? Antonelli, pilota della Mercedes, si è fermato subito durante i test pre-campionato a Bahrain a causa di un guasto alla power unit, segnalando problemi tecnici che potrebbero mettere a rischio lo sviluppo della vettura per la stagione 2026. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: termina il terzo giorno di test. Ottimi segnali da Antonelli Oggi si conclude il terzo giorno di test a Barcellona. F1 Test Shakedown a Barcellona: Kimi Antonelli, la nuova Audi e Hadjar, le immagini del Day-1 Ultime notizie su antonelli testa Argomenti discussi: F1, l’ammissione di Kimi Antonelli: ecco cosa si è messo in testa; Incidente stradale per Kimi Antonelli: il comunicato ufficiale Mercedes; La seconda giornata di test in Bahrain è di Leclerc. RISULTATI e TEMPI; Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi. F1, l’ammissione di Kimi Antonelli: ecco cosa si è messo in testaIl pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, ha dimostrato di avere dei lampi da vero talento nel suo primo anno di F1. Ecco i suoi obiettivi. reportmotori.it #F1 | Charles Leclerc porta la Ferrari in testa alla classifica del secondo giorno di test in Bahrain facendo meglio del tempo ottenuto ieri da Norris. Problemi per Mercedes, che deve cambiare power unit e Antonelli non girerà. Red Bull in ritardo con il program - facebook.com facebook Pilota o no, la testa è quella di un 19enne. Fossi sua madre, dopo sta botta una Panda e... zitto, muto e rassegnato! #antonelli #incidente #mercedes #AMG #F1 Mercedes conferma l’incidente di Kimi Antonelli, che sarà in pista per i test x.com