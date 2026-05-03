Dove vive Johnny Dorelli oggi | la vita lontana dai riflettori

Johnny Dorelli e sua moglie Gloria Guida risiedono attualmente in una casa situata in un’area tranquilla, lontana dall’attenzione dei media. La loro residenza si trova in una zona residenziale che garantisce privacy e riservatezza. La coppia ha scelto di vivere lontano dal centro dello spettacolo, preferendo un ambiente più riservato e pacifico. La loro abitazione è descritta come un luogo di quiete e serenità.

Dove vivono oggi Johnny Dorelli e sua moglie Gloria Guida? La casa tra pace e tranquillità Johnny Dorelli, celebre icona del mondo della musica e dello spettacolo, vive oggi una vita molto riservata, assieme all’inseparabile moglie Gloria Guida. Ma, dove dimora esattamente la coppia? Scopriamolo insieme. Johnny Dorelli, 89 anni, rimane a tutti gli effetti uno dei personaggi più importanti della storia della musica e delle televisione italiana. Il cantante, attore e conduttore ha avuto una carriera ricca di successi, grazie alla sua versatilità ha saputo spaziare tra musica, Tv, teatro e cinema. La sua ultima apparizione pubblica risale a diversi anni fa, al 2018, quando fu protagonista di una intervista con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“.🔗 Leggi su Novella2000.it

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