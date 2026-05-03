Oggi alle 15:00 si gioca Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, partita valida per la 35ª giornata della Serie A 2025-2026. La gara sarà visibile in diretta tv e streaming, con telecronaca e commento disponibili sui canali dedicati. La partita si svolge nel contesto del campionato italiano di calcio e coinvolge le due squadre in questa fase della stagione.

Sassuolo-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte in 34 partite disputate. Il Sassuolo di Grosso si trova al decimo posto con 46 punti. L'andata terminò sul 2-2 con la doppietta di Bartesaghi. Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dove vedere Sassuolo-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

ATTA si prende San Siro, tris clamoroso: Milan-Udinese 0-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Notizie correlate

Leggi anche: Dove vedere Milan-Torino oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

Leggi anche: Dove vedere Milan-Udinese oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Sassuolo-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Sassuolo-Milan, dove vederla in tv e streaming: data e orario.

Sassuolo-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl Milan scende in campo in casa del Sassuolo per il match della 35ª giornata di Serie A 2025/2026, in programma domenica 3 maggio alle ore 15 al Mapei Stadium: la partita tra i neroverdi e i rossoner ... fanpage.it

Sassuolo-Milan: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Sassuolo-Milan di Domenica 3 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

#SassuoloMilan di Serie A in diretta: tutte le notizie live #milan #SempreMilan #SerieA x.com

#SassuoloMilan di Serie A in diretta: tutte le notizie live #milan #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook