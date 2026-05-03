Gianluigi Donnarumma ha annunciato pubblicamente il suo matrimonio con Alessia Elefante, definendo l’evento come un “contratto per sempre”. L’annuncio è stato condiviso tramite un post sui social media, in cui il campione ha confermato le nozze. La coppia si è sposata recentemente, e l’evento ha attirato l’attenzione di molti fan e follower.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le nozze con Alessia Elefante. Gianluigi Donnarumma ha ufficializzato il suo matrimonio con Alessia Elefante. Il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana ha condiviso la notizia sui social, accompagnandola con uno scatto delle nozze e una frase ironica: “Long-term contract signed”, ovvero “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”. Una storia lunga dieci anni. La coppia, legata da ben dieci anni, condivide non solo la relazione ma anche le origini: entrambi provengono da Castellammare di Stabia. Alessia, che lavora come interior designer, è stata al fianco del calciatore fin dagli inizi della sua carriera.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donnarumma annuncia il matrimonio: “Un contratto per sempre”. Il post del campione

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