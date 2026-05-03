Domenica in TV propone un mix di intrattenimento e emozioni, passando dal genio comico di Totò alle intense interpretazioni di DiCaprio. Tra le proposte, c’è un film che affronta il tema del paradosso temporale attraverso il ringiovanimento del protagonista. La programmazione offre così una varietà di generi, alternando momenti di leggerezza a drammi profondi, per soddisfare diversi gusti e interessi.

? Cosa scoprirai Come si conciliano le risate di Totò con i drammi di DiCaprio?. Quale film esplora il paradosso del tempo attraverso il ringiovanimento?. Perché il rapporto tra maestro e allievo in Whiplash diventa estremo?. Cosa insegna la parabola di Jordan Belfort sulla caduta del successo?.? In Breve Mattinata con Il monaco di Monza su Rai Movie alle 10:30.. Dmax trasmette Il banco dei pugni nella prima parte della giornata.. Il curioso caso di Benjamin Button va in onda su Iris alle 12:37.. Whiplash su La7 alle 16:20 esplora il rapporto tra allievo e maestro.. Il palinsesto televisivo di questa domenica 3 maggio 2026 propone un percorso tra generi diversi, spaziando dalla commedia classica al cinema d’autore più intenso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica in TV: tra il genio di Totò e i drammi di DiCaprio

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