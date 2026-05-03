Il pomeriggio di domenica 3 maggio 2026 su Rai 1 prevede due programmi molto seguiti. A partire dalle 14:00, va in onda Domenica In con Mara Venier che conduce il tradizionale spazio domenicale. Poco dopo, alle 16:30, va in onda Da Noi a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Entrambi i programmi sono caratterizzati da ospiti e temi di attualità.

La puntata di oggi si annuncia ricca di musica, racconti personali, momenti di attualità e ospiti che, come sempre, sapranno intrecciare emozioni e leggerezza. Alcuni nomi sono già stati confermati, altri sono in aggiornamento, ma l’atmosfera che si respira è quella delle grandi domeniche televisive. Chi entrerà nello studio di Mara Venier? Quali storie animeranno il pomeriggio? E come seguire in diretta i due programmi? Scopriamolo insieme. La nuova puntata di Domenica In si apre con un ospite che non ha bisogno di presentazioni: Al Bano Carrisi. Il cantante si racconta in un’intervista ampia e intensa, ripercorrendo una carriera che ha attraversato generazioni e palcoscenici internazionali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti 3 maggio 2026: ecco tutte le anticipazioni

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