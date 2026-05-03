Division I World Cup | l’Italia vuole sfatare il tabù Olanda nell’ultima gara della prima fase

Nella terza giornata del girone B della Division I della World Cup, l’Italia si prepara a sfidare l’Olanda a Rotterdam, con inizio alle 18:30. La partita rappresenta l’ultima del girone e si gioca in un momento di entusiasmo dopo la prima vittoria ottenuta dalla squadra italiana con il nuovo allenatore. L’Olanda, squadra di casa e campione d’Europa in carica, è l’avversaria di questa sfida decisiva.

Non c’è troppo tempo per godere della gioia derivante dalla prima vittoria del nuovo corso. Nella terza giornata del girone B della prima fase della Division I di World Cup l’Italia affronta a Rotterdam, fischio d’inizio previsto alle 18:30, l’Olanda, padrona di casa e campione d’Europa in carica. La partita con l’Australia ha ribadito la tempra caratteriale di un gruppo che non molla anche nelle situazioni più difficili. Le azzurre, sotto 7-2 a metà partita, hanno cambiato marcia nella ripresa entrando nel match con il 4-0 che le ha riportate sul 7-6 per poi ingaggiare un duello punto a punto con le quotate avversarie. Le prime due uscite...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Division I World Cup: l’Italia vuole sfatare il tabù Olanda nell’ultima gara della prima fase Notizie correlate Division I World Cup: l’Italia chiude la prima fase con la Croazia. Agli azzurri manca un punto per la Final EightRitrovare quel podio conquistato per l’ultima volta a Parigi 2024 e recuperare quella dimensione che deve risultare una naturale identità per una... L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL’obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Galleria fotografica - Category: World Cup a Rotterdam. Australia-Italia 14-15 dtr; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1; Division I World Cup, l’Italia affronta l’Australia: azzurre a caccia del primo successo del nuovo ciclo tecnico; Division I World Cup: il Setterosa rialza la testa e piega l'Australia ai rigori. Division I World Cup: l’Italia vuole sfatare il tabù Olanda nell’ultima gara della prima faseNon c'è troppo tempo per godere della gioia derivante dalla prima vittoria del nuovo corso. Nella terza giornata del girone B della prima fase della ... oasport.it Division I World Cup, l’Italia affronta l’Australia: azzurre a caccia del primo successo del nuovo ciclo tecnicoRipartire dai segnali positivi offerti nella seconda parte della partita inaugurale per provare a conquistare il primo risultato positivo del nuovo ciclo ... oasport.it Congratulations to the Istanbul Foil World Cup medallists Filippo Macchi (ITA) Egor Barannikov (_AIN) Tommaso Marini (ITA) Giuseppe Franzoni (ITA) Bizzi / Augusto Bizzi & Luca Pagliaricci #esgrima #fencing #escrime #istanbul #türkiye - facebook.com facebook