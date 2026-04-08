Division I World Cup | l’Italia chiude la prima fase con la Croazia Agli azzurri manca un punto per la Final Eight

Nella fase iniziale della Division I della World Cup, la nazionale italiana ha affrontato la Croazia in un match che si è concluso senza determinare la qualificazione definitiva. Per accedere alla Final Eight, agli azzurri serve almeno un punto aggiuntivo. La squadra cerca di ritrovare la propria continuità e consolidare un’identità che la renda competitiva nel panorama internazionale della pallanuoto.

Ritrovare quel podio conquistato per l’ultima volta a Parigi 2024 e recuperare quella dimensione che deve risultare una naturale identità per una delle potenze della pallanuoto internazionale. Nell’incontro valevole per la terza ed ultima giornata del girone B della Division I di World Cup l’Italia affronta ad Alessandropoli, fischio d’inizio previsto domani alle 14:30, la Croazia, nazionale vogliosa di tornare al top del panorama internazionale. La brillante vittoria ottenuta nel match di ieri sera contro la formazione statunitense mette il Settebello in pole position per la conquista del pass per la Final Eight di Sydney. Alla formazione azzurra basta infatti conquistare un punto per avere la certezza della qualificazione alla seconda fase tra le prime quattro e il biglietto per l’Australia già staccato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Division I World Cup: l’Italia chiude la prima fase con la Croazia. Agli azzurri manca un punto per la Final Eight L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL’obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una... Division I World Cup, l’Italia a caccia di conferme. Gli azzurri sfidano gli Stati UnitiVincere per avvicinare l’obiettivo qualificazione, consolidare quanto ha già funzionato nell’impegnativo test d’ingresso e migliorare gli aspetti del... Temi più discussi: World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; Division I World Cup: l’Italia chiude la prima fase con la Croazia. Agli azzurri manca un punto per la Final Eight; Division I World Cup, il Settebello piega la Spagna nella battaglia di Alessandropoli; World Cup, 2a giornata: la Spagna si rialza, rimonta tra le polemiche per la Grecia. Division I World Cup: l’Italia chiude la prima fase con la Croazia. Agli azzurri manca un punto per la Final EightRitrovare quel podio conquistato per l'ultima volta a Parigi 2024 e recuperare quella dimensione che deve risultare una naturale identità per una delle ... oasport.it Division I World Cup, l’Italia a caccia di conferme. Gli azzurri sfidano gli Stati UnitiVincere per avvicinare l'obiettivo qualificazione, consolidare quanto ha già funzionato nell'impegnativo test d'ingresso e migliorare gli aspetti del ... oasport.it CONCLUSO IL CORNACCHIA WORLD CUP Le nostre squadre concludono il prestigioso torneo di Pordenone con i seguenti posizionamenti: U19M Kioene Padova 7ª posizione U17M Kioene Padova 5ª posizione U16F Kioene Women Padova ( - facebook.com facebook