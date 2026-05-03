Dopo gli attacchi di ieri, nel Mar Nero si è formata una vasta chiazza di petrolio che si sta dirigendo verso la zona costiera. La chiazza si sta muovendo lentamente, avvicinandosi alla zona in cui si trova una residenza privata di alto livello. L’incidente ambientale è collegato agli attacchi alla raffineria di Tuapse, avvenuti nelle ultime ore. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi.

Una chiazza di petrolio nel Mar Nero avanza verso la lussuosa residenza sul mare di Vladimir Putin a Gelendzhik. A causarla, una serie di attacchi ucraini a una raffineria nella città russa di Tuapse. Secondo quanto riportato da Ukrinform, le immagini satellitari mostrano la macchia muoversi lungo la costa, ormai a circa 30 chilometri da Capo Idokopas, dove si trova il palazzo del capo del Cremlino. “Sembra che Vladimir Putin abbia sfortuna con la sua residenza sul Mar Nero – scrive l’agenzia di stampa ucraina – Due anni fa, l’Ucraina vi ha inviato dei droni, e l’anno scorso è stata minacciata dagli incendi boschivi. Ora è minacciata dalle conseguenze di un disastro ambientale causato dal petrolio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disastro ambientale dopo attacchi ucraini alla raffineria russa di Tuapse. Una chiazza di petrolio avanza nel Mar Nero verso la villa di Putin

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