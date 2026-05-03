Diretta gol Serie A LIVE | in campo Sassuolo Milan

Oggi le partite della 35ª giornata di Serie A vedono in campo il Sassuolo contro il Milan. La diretta gol fornisce aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviole e cronache delle sfide in corso. La giornata include anche le partite della 34ª giornata, con sintesi e tabellini disponibili per seguire gli sviluppi del campionato di questa stagione. Gli appassionati possono seguire le partite live attraverso le varie piattaforme di aggiornamento.

Tare non si nasconde: «Koné? Sarà uomo mercato del Sassuolo, con Allegri c’è sintonia» Skorupski verso l’addio al Bologna a fine stagione: Falcone in pole per raccoglierne l’eredità. Le ultime Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Tare non si nasconde: «Koné? Sarà uomo mercato del Sassuolo, con Allegri c’è sintonia» Porto vince il campionato, spezzato un digiuno che durava dal 2022! Farioli nella storia dei Dragoes Arsenal travolge il Fulham e vola a +6 sul Manchester City: Gyokeres e Saka dominanti, qual è la situazione ora in Premier League Calciomercato Juve: attenzione Bernardo Silva, il Galatasaray prepara l’offerta folle per il portoghese! Gli ultimi sviluppi Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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AC Milan vs Sassuolo 2-2 Highlights Golas | Serie A 2025 | sassuolo milan

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