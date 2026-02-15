Diretta gol Serie A LIVE | in campo Udinese Sassuolo

L'Udinese ha battuto il Sassuolo ieri sera, a causa di un gol decisivo segnato nel secondo tempo. La partita si è giocata in un clima teso, con entrambe le squadre che hanno cercato di conquistare i tre punti. La vittoria dell'Udinese ha portato punti importanti in classifica, mentre il Sassuolo ha fallito l’occasione di salire in graduatoria. La partita è stata seguita da molti tifosi in diretta streaming, con aggiornamenti continui su risultati e moviola.

