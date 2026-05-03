decreto primo maggio segnali confortanti

Il Decreto primo maggio è stato approvato e ha suscitato reazioni positive tra le associazioni di categoria. Si tratta di un provvedimento che, secondo alcune fonti, va nella direzione di valorizzare il lavoro in tutte le sue componenti. La decisione è stata accolta come un passo importante per il settore, con un particolare rilievo alla tutela sia delle imprese che dei collaboratori. La discussione sul nuovo decreto continua a occupare il dibattito pubblico.

GROSSETO "Il Decreto Primo Maggio rappresenta un segnale atteso da anni: finalmente si va nella direzione che Confcommercio sostiene da tempo, e cioè quella della piena valorizzazione del lavoro in tutte le sue componenti, sia dal punto di vista delle imprese che dei collaboratori". È il commento del presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, in seguito all’approvazione del provvedimento che finalmente va nella direzione che l’associazione di categoria chiedeva da tempo. "Per troppo tempo – prosegue Gennari – il tema del lavoro è stato affrontato in modo frammentato. Oggi, invece, si riafferma un principio fondamentale: le imprese crescono quando si investe su qualità, stabilità e rispetto delle regole, non quando si cercano scorciatoie o soluzioni al ribasso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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