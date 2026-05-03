Debutta il nuovo mercato contadino in viale Leonardo Da Vinci
Martedì 5 maggio 2026 alle 15,30 si terrà l’inaugurazione di un nuovo mercato contadino in viale Leonardo Da Vinci a Modena. L’area scelta si trova nel parcheggio vicino alla rotonda tra viale Leonardo Da Vinci e via Galileo Galilei. L’evento segna l’apertura di un mercato gestito da Campagna Amica, dedicato alla vendita di prodotti agricoli locali. La cerimonia si svolgerà nel pomeriggio di martedì.
Martedì 5 maggio 2026 alle 15,30 sarà inaugurato in viale Leonardo Da Vinci a Modena (area parcheggio adiacente rotonda viale Leonardo Da Vinci - via Galileo Galilei) un nuovo Mercato Campagna Amica.All’inaugurazione presenzieranno, con il presidente di Coldiretti Modena Luca Borsari e il.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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