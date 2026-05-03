Data center | il Pd teme favori ai privati nelle norme lombarde

Il Partito Democratico esprime preoccupazione riguardo alle nuove norme lombarde sui data center, che potrebbero favorire i privati. Le modifiche legislative potrebbero incidere sui costi energetici per le famiglie, mentre i sindaci potrebbero vedersi ridurre le competenze in materia di autorizzazioni e pianificazione territoriale. Sono ancora da chiarire gli effetti pratici di queste norme e le eventuali conseguenze sul territorio e sui cittadini.