Data center | il Pd teme favori ai privati nelle norme lombarde
Il Partito Democratico esprime preoccupazione riguardo alle nuove norme lombarde sui data center, che potrebbero favorire i privati. Le modifiche legislative potrebbero incidere sui costi energetici per le famiglie, mentre i sindaci potrebbero vedersi ridurre le competenze in materia di autorizzazioni e pianificazione territoriale. Sono ancora da chiarire gli effetti pratici di queste norme e le eventuali conseguenze sul territorio e sui cittadini.
? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi data center le bollette energetiche dei cittadini?. Quali poteri perderanno i sindaci con le nuove norme lombarde?. Perché le richieste di Aruba sono simili agli emendamenti di Forza Italia?. Chi pagherà i costi ambientali se mancano le opere compensative?.? In Breve Aruba ha inviato una nota con richieste specifiche il 16 marzo scorso.. Investimenti da 3 miliardi a Lacchiarella contro oneri di 1 milione euro.. Rischio aumento tariffe energetiche per i cittadini lombardi.. Sconti sugli oneri per aree brownfield penalizzerebbero comuni come Sesto San Giovanni.. Il consigliere regionale del Pd Simone Negri ha denunciato il rischio che le nuove norme sui data center favoriscano interessi privati a discapito dei comuni e dei cittadini lombardi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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