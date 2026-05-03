Dario Sapone, pugile che ha affrontato sacrifici lavorativi in fabbrica per dedicarsi alla boxe, si è distinto nel suo percorso sportivo. Durante il suo cammino, ha gestito turni di lavoro e allenamenti, mantenendo un impegno costante. Le figure che hanno contribuito alla sua crescita sono state allenatori e mentori che lo hanno accompagnato nel suo percorso. La sua storia si lega a momenti di dedizione tra lavoro e sport.

? Cosa scoprirai Come riesce a conciliare i turni in fabbrica con gli allenamenti?. Chi sono le figure chiave che hanno guidato la sua crescita?. Perché la vittoria di Dario ha unito tutta la comunità?. Quali sono le prossime sfide per il nuovo campione italiano?.? In Breve Celebrazione a Dugenta con il sindaco Clemente Di Cerbo e il parroco Don Giuseppe Oropallo.. Titolo vinto ufficialmente lo scorso 10 aprile nella categoria pugilato supergallo.. Allenamenti gestiti dal maestro Roberto Croce a Ferrara tra i turni in fabbrica.. Presenza di Carmine Di Cerbo, ex datore di lavoro dell'atleta durante l'evento.. Dario Sapone è stato celebrato ieri a Dugenta con una manifestazione organizzata dall’A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dario Sapone: il trionfo del pugile tra sacrifici in fabbrica e ring

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