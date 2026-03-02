Nel suo racconto, Giordano Bruno Guerri si concentra sugli italiani che, in passato, hanno scelto di rimuovere il passato bruciandolo. Viene descritto un periodo in cui il Paese ha deciso di reagire violentemente contro le proprie radici culturali, portando a eventi significativi legati a questa azione. Si tratta di un episodio che evidenzia un momento di rottura storica e culturale.

Ci sono momenti nella storia in cui un Paese smette di contemplarsi e decide di scagliarsi contro sé stesso. Il futurismo è stato esattamente questo: un atto di auto-aggressione culturale, una ribellione contro la venerazione del passato che aveva trasformato l’Italia in un museo permanente. Non una semplice corrente artistica, ma una dichiarazione di guerra alla staticità. In un’Europa che accelerava verso la modernità industriale, il futurismo ha scelto di non inseguire, ma di anticipare. Ha trasformato la velocità in categoria estetica, la macchina in mito, la città in laboratorio, l’energia in linguaggio. È stata un’ avanguardia totale, non decorativa: ha investito l’arte, la politica, la pubblicità, il costume, perfino la postura dell’individuo nella società. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Futurismo, Giordano Bruno Guerri racconta gli italiani che osarono bruciare il passato

Leggi anche: Giordano Bruno Guerri a Palazzo del Governatore

Fondazione Collodi: Giordano Bruno Guerri nuovo presidenteCOLLODI (PESCIA) – Giordano Bruno Guerri è il nuovo presidente della Fondazione Nazionale ‘Carlo Collodi’ di Pescia (Pistoia).

Tutto quello che riguarda Giordano Bruno Guerri.

Temi più discussi: Giordano Bruno Guerri, con 'Dolci le mie parole' le più belle poesie di d'Annunzio; Futurismo contemporaneo: a novembre, arriva al MaXXI lo spin off della mostra alla Gnamc; Al Maxxi, Marinetti 150. Un libro e un talk per il futurista; Marinetti. L’uomo e l’artista di Emilio Settimelli.

Futurismo, Giordano Bruno Guerri racconta gli italiani che osarono bruciare il passatoCi sono momenti nella storia in cui un Paese smette di contemplarsi e decide di scagliarsi contro sé stesso. Il futurismo è stato esattamente questo: un atto ... thesocialpost.it

Giordano Bruno Guerri: Portò la vita nell’arte e l’arte nella vitaGiordano Bruno Guerri, lei che è un profondo conoscitore del periodo, è necessaria o no la mostra sul futurismo che si apre a Roma dopo tante polemiche? Non solo è necessaria, ma è indispensabile pur ... quotidiano.net

Il presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri è lieto di invitarvi alla manifestazione “Fatica senza fatica", che si terrà sabato 14 marzo a partire dalle ore 16.30 e domenica 15 marzo a partire dalle ore 11.00. Verranno comunicati presto l'invito u - facebook.com facebook