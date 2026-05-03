Dall' incendio nel bosco scoperta piantagione di marijuana con centinaia di piante

Durante un intervento per spegnere un incendio boschivo nella regione Toscana, le squadre di emergenza hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana composta da centinaia di piante. L'incendio si era diffuso in un’area collinare e, durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno individuato l’impianto illegale tra gli alberi e la vegetazione. Le autorità hanno sequestrato le piante e avviato le indagini per identificare i responsabili.

Erano intervenuti per domare uno dei tanti incendi boschivi che in questi giorni stanno imperversando nella Toscana e hanno trovato una vera e propria piantagione di marijuana.Nello specifico, si tratta del rogo scoppiato nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio, in località Poggioni, tra i comuni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Dall’incendio spunta una piantagione di marijuana. I carabinieri scoprono 200 piantineCerreto Guidi, 2 maggio 2026 – Sono intervenuti per spegnere un incendio, ma quando hanno completato le operazioni si sono accorti che in mezzo c’era... Leggi anche: Scoperta una piantagione "fai da te" di marijuana: denunciato un ventenne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Incendio sul monte Faeta, rogo contenuto al 70% ma in fumo 710 ettari di bosco. Il vigile del Fuoco: Bruciata anche la mia casa, mai vista una cosa così; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video; Incendio nel bosco a Cuorgnè: individuato un presunto responsabile, denunciato un pensionato. Abitazione minacciata dall’incendio a MassarosaU n incendio sta minacciando un’abitazione in via di Compignano, località Cucco, nel comune di Massarosa. Sul posto, dalle 14 circa di oggi 1 maggio, c’è una squadra di vigili del fuoco del ... luccaindiretta.it Apecchio, incendio nel bosco. Vigili del fuoco in azioneI Vigili del fuoco stanno intervenendo nel territorio del comune di Apecchio, in località Montecavallo, per un incendio boschivo ... centropagina.it La nave è in viaggio dall’Argentina a Capo Verde. Una grave infezione respiratoria, l’hantavirus, ha ucciso due persone e costretto al ricovero una terza a Johannesburg - facebook.com facebook Bologna-Cagliari senza emozioni e ambizioni: al Dall’Ara è 0-0 x.com