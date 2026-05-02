Durante un intervento per domare un incendio, i carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta tra le fiamme. Dopo aver spento il rogo, hanno constatato la presenza di circa 200 piante coltivate sul luogo. L’intervento si è svolto nel territorio di Cerreto Guidi nella giornata del 2 maggio 2026. La scoperta ha portato all’avvio di indagini per approfondire la provenienza e la gestione delle piante.

Cerreto Guidi, 2 maggio 2026 – Sono intervenuti per spegnere un incendio, ma quando hanno completato le operazioni si sono accorti che in mezzo c’era una piantagione di marijuana. Accade in località Poggioni, nelle campagne di Cerreto Guidi, al confine con il Comune di Lamporecchio. Sul posto sono intervenute la Vab di Limite, quella di Vinci e di Lamporecchio, per un totale di 14 squadre. L'incendio, che ha riguardato circa un ettaro, è stato domato nel giro di qualche ora e dopo le operazioni è stata scoperta casualmente una piantagione di marijuana con tubi per l'irrigazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Empoli. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause del rogo che, secondo quanto si apprende, sarebbe partito dalla piantagione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’incendio spunta una piantagione di marijuana. I carabinieri scoprono 200 piantine

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