Dalla scienza al fumetto | l’arte di Alessia Iotti contro il clima

Alessia Iotti, artista e fumettista, ha trasformato dati scientifici in satira sociale attraverso le sue opere. La sua carriera ha subito una svolta dopo aver affrontato un’embolia polmonare, evento che le ha modificato l’approccio e il focus del suo lavoro. La sua attività unisce scienza e arte, creando un ponte tra i numeri e le immagini per sensibilizzare su temi legati al clima.

? Cosa scoprirai Come può un disegno trasformare dati scientifici in satira sociale?. Perché un'embolia polmonare ha cambiato la missione di Alessia Iotti?. Come fa un personaggio goffo a ridurre l'ansia da crisi climatica?. Cosa ha spinto un'esperta di marketing a scegliere l'attivismo ambientale?.? In Breve Nata nel 1994 a Gualtieri, ha studiato grafica dopo il liceo scientifico a Brescia.. Un'embolia polmonare ha trasformato le sue priorità verso l'attivismo e il contatto umano.. Pubblicazione del libro La crisi climatica esiste, non è un unicorno con Mondadori nel 2023.. Collabora con aziende e ONG per comunicare soluzioni tramite il profilo Alterales.🔗 Leggi su Ameve.eu

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