Dalla clinica alla scrittura | il premio alla cardiologa Pasqualetto

Una cardiologa ha recentemente ricevuto un premio che riconosce il suo lavoro, segnando un percorso che parte dalla clinica e arriva alla scrittura. La sua esperienza include come una diagnosi può influenzare la vita di un atleta e come questa professionista ha deciso di raccontare, attraverso le parole, le storie dei suoi pazienti. La trasformazione dei pazienti in personaggi rappresenta un elemento chiave nel suo approccio professionale.

? Cosa scoprirai Come può una diagnosi cardiologica cambiare la vita di un atleta?. Cosa ha spinto la dottoressa a trasformare i pazienti in personaggi?. Chi sono gli otto atleti protagonisti del nuovo romanzo della cardiologa?. Come concilia la pratica clinica con i nuovi impegni letterari?.? In Breve Autrice nata nel 1978 lavora presso il centro BieloHUB di Venezia.. Romanzo Un sogno a cinque cerchi riceve menzione Guerrin Sportivo da Italo Cucci.. Nuovo libro Nel Cuore dei Campioni narra le storie di otto atleti.. Premio Rotary Virtuosi 2026 assegnato per l'impegno verso la comunità.. A Roma, la cardiologa Cristina Pasqualetto ha ricevuto il premio La Rosa d’Oro – Donne al Centro per celebrare un percorso che intreccia medicina, sport e letteratura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla clinica alla scrittura: il premio alla cardiologa Pasqualetto Notizie correlate Leggi anche: Dalla cardiologa alla commerciante. Cinque imprenditrici da premio Daria Bignardi: dalla tv alla scrittura, la carriera della giornalista e conduttrice“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla?...