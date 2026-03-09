dalla cardiologa alla commerciante cinque imprenditrici da premio

All’auditorium de Il Pertini, l’Amministrazione ha consegnato un premio a cinque donne del territorio, riconoscendo il loro impegno nel mondo imprenditoriale. Tra le premiate ci sono una cardiologa, una commerciante e altre tre imprenditrici, tutte coinvolte in settori diversi. L’evento è stato organizzato per celebrare l’imprenditorialità femminile in modo specifico e diretto.

Un premio per celebrare l’imprenditorialità femminile a 360 gradi. Ieri, all’auditorium de Il Pertini, l’Amministrazione ha voluto riconoscere il lavoro di cinque donne del territorio. Per la categoria libere professioni la targa è andata alla dottoressa Simona Pierini, cardiologa dell’Asst Nord Milano, "per la dedizione e capacità con cui ha sviluppato e ammodernato il reparto, per aver promosso le carriere dei collaboratori, in particolare delle donne". "Dal 1995 sono cresciuta professionalmente qui, dopo un percorso formativo che mi ha portato a dirigere la Cardiologia nel 2021. Le donne in sanità sono tante e in università superano gli uomini, ma nei ruoli apicali non sono ancora tantissime perché conciliare lavoro e vita non è così facile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

