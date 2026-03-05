L’Hotel Dalida si trova tra le macerie di un luogo che sembra sospeso nel tempo, con una storia fatta di ricordi e rovine. In un’intervista esclusiva, Roberta Lidia De Stefano spiega come questo spazio sia diventato il teatro di uno spettacolo-concerto che unisce musica, memoria e conflitto, offrendo una riflessione sulla condizione umana e femminile.

Uno spettacolo-concerto che fonde mito, conflitto e ricordo per indagare la vocazione, la fragilità umana e la condizione femminile. Una performance in bilico tra realtà e visione dove, attraverso l’eco dell’intramontabile diva in sottofondo, emerge la profonda sensibilità dell’ideatrice Roberta Lidia De Stefano. In occasione della prima romana presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, l’artista di origini calabresi - proprio come Dalida - ha raccontato la genesi di un lavoro, impreziosito dalla drammaturgia di Irene Petra Zani, capace di trasformare l’emozione individuale in un’esperienza universale L'articolo Hotel Dalida, il non-luogo sospeso tra macerie e memoria in cui la guerra incontra la leggenda INTERVISTA ESCLUSIVA a Roberta Lidia De Stefano proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

