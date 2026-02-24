Nei giorni di Sanremo RaMe lancia le Cene Cantate

RaMe ha deciso di portare le Cene Cantate al Festival di Sanremo, creando un momento di condivisione tra artisti e pubblico. La scelta deriva dal desiderio di unire musica e socialità, offrendo un’esperienza diversa dal solito. Durante le serate, i partecipanti si confrontano tra piatti e canzoni, trasformando il teatro in un luogo di incontri informali. La novità sta attirando l’attenzione di molti appassionati, curiosi di scoprire questa combinazione insolita.

© Ilgiornale.it - Nei giorni di Sanremo RaMe lancia le Cene Cantate

Mentre l’Italia si divide tra pagelle, outfit improbabili e tormentoni destinati a durare lo spazio di un mattino, c’è chi ha deciso di portare il Festival a tavola. Non sullo schermo, ma tra i calici. A Milano, questa settimana, il richiamo è esplicito: da RaMe Bistrot le Cene Cantate dedicate ai brani che hanno fatto la storia di Sanremo trasformano la ritualità della cena in un piccolo rito collettivo. Venerdì 27 e sabato 28, niente playlist di sottofondo, ma interpretazioni dal vivo che attraversano decenni e generazioni, con l’inevitabile effetto karaoke trattenuto — almeno nelle intenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it San Valentino 2026 a Torino: da 60 a 260 euro per le cene romantiche nei ristoranti (e negli hotel) gourmetA Torino, i prezzi delle cene romantiche sono saliti alle stelle. Quattro giorni di cene, incontri e vini non convenzionali: il programma di Uniamo 2026Dal 15 al 18 gennaio a Palermo, Uniamo 2026 propone quattro giorni di cene, incontri e degustazioni di vini non convenzionali. Tutti cantano Sanremo PARMA Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il Piemonte si promuove a Sanremo nei giorni del Festival; 50 libri in cui la musica non fa solo da sfondo: l’offerta ebook nei giorni di Sanremo 2026; Il regolamento di Sanremo 2026: le serate, le giurie, come si vota; Dove vedere Sanremo 2026 a Milano. Carlo Conti risponde a La Russa: Rispetto la seconda carica dello Stato ma al di là delle sue parole, nei giorni scorsi avevo già sentito Pucci. Il presidente del ...Il direttore artistico del Festival: Ci siamo sentiti con Pucci ma non ha intenzione di fare niente, non posso obbligarlo ... ilfattoquotidiano.it A Sanremo vince l’affitto breve. Nei giorni del Festival i canoni arrivano a 650 euro a notteNon sono solo canzonette: dai 96 milioni di pil alle occasioni immobiliari, ecco i numeri della kermesse da 1.300 addetti ... milanofinanza.it SANREMO. Inaugurata 'Casa Molise': eccellenze e prodotti tipici in vetrina al festival. Domani l'omaggio a Tony Dallara, scomparso di recente Per la prima volta a Sanremo, dove questa sera si aprirà la 76esima edizione del Festival, c’è anche il Molise con un - facebook.com facebook