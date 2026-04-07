Dal Fumaiolo alla riviera ‘In Cammino per la Pace’

Cesenatico sarà il luogo di conclusione della prima edizione di ’In Cammino per la Pace’, una camminata solidale iniziata il 30 maggio e che ha attraversato la Vallata del Savio lungo il corso del fiume, partendo dalla sorgente del Monte Fumaiolo e arrivando fino al mare. L’evento coinvolge diverse tappe e si svolge lungo un percorso di circa 70 chilometri.

Cesenatico sarà il punto di arrivo della tappa conclusiva della prima edizione di ’In Cammino per la Pace’, la camminata solidale che dal 30 maggio attraverserà la Vallata del Savio seguendo il corso del fiume dalla sorgente del Monte Fumaiolo fino al mare. Promossa da operatrici e operatori sanitari, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire occasioni concrete di partecipazione attorno ai temi della pace, dei diritti umani e della solidarietà. Questo messaggio è particolarmente significativo oggi, viste le guerre in corso, in Iran, nella striscia di Gaza ed in Ucraina. Il percorso della camminata unisce territori e comunità diverse, trasformando l’itinerario in un gesto condiviso, accessibile a tutte e tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal Fumaiolo alla riviera ‘In Cammino per la Pace’ Apuane ‘in cammino’ al Bit. La riviera offre ai turisti i suoi percorsi storiciMassa, 13 febbraio 2026 – C’è un territorio in cui il bianco del marmo incontra l’azzurro del mare e i sentieri salgono dalle spiagge fino alle... “Pasqua di Pace”: in libreria il nuovo libro di Antonio Preziosi sul cammino dei Papi verso l’unità e la paceEsce “Pasqua di Pace” di Antonio Preziosi: un viaggio da Giovanni XXIII a Leone XIV sull’impegno dei Papi per l’unità della Chiesa e la pace nel...