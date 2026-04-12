Asfaltature lavori del gas e all’acquedotto | ecco tutti i cantieri della settimana

Da lunedì 13 aprile, saranno avviati i lavori di asfaltatura di via di Soffiano, che si svolgeranno durante le ore notturne, dalle 21 alle 6. La settimana prevede anche interventi legati alla sistemazione delle reti del gas e dell’acquedotto, con cantieri aperti in diverse zone della città. Questi interventi si svolgeranno in più fasi e interesseranno varie strade, rendendo necessario un aggiornamento continuo sulla viabilità.

Da lunedì 13 aprile sono in programma i lavori di asfaltatura di via di Soffiano. L’intervento sarà effettuato di notte (dalle 21 alle 6) e articolato in fasi successive. Si inizia nel tratto via del Filarete-via Coppo di Marcovaldo che quindi sarà chiuso. Circolazione interrotta anche sulla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Lavori stradali, ecco i principali cantieri della settimanaProcedono i lavori di Publiacqua nella zona di via Palagio degli Spini per la posa delle nuove condutture idrica e fognaria nell’ambito della... Lavori all’acquedotto di Algua, in Valverde modifiche alla viabilità per asfaltaturePreviste modifiche temporanee alla viabilità in via Valverde dal 7 aprile al 17 aprile per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura...