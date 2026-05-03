Cuore Avellino | rimonta Cremona e si prende i play-off

L’Unicusano Avellino Basket ha ottenuto una vittoria importante contro Cremona con il punteggio di 81-75, assicurandosi così l’ingresso ai playoff. La partita ha visto i biancoverdi affrontare una rimonta e mantenere la concentrazione fino alla fine, nonostante le difficoltà. La vittoria rappresenta un risultato decisivo in questa fase della stagione, portando l’Avellino a consolidare la propria posizione in classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Basket stringe i denti, soffre e alla fine esulta: la vittoria per 81-75 sulla Ferraroni JuVi Cremona vale molto più di due punti. Vale i play-off. Una conquista arrivata al termine di una gara intensa, nervosa a tratti, ma sempre viva, in cui i biancoverdi hanno saputo cambiare pelle nel momento decisivo. Cremona parte meglio, spinge in campo aperto e prova a indirizzare il ritmo. Avellino invece fatica a contenere l’impatto iniziale, concedendo troppo nelle prime fasi. Ma la squadra di coach Gennaro Di Carlo non si disunisce, resta agganciata alla partita e, soprattutto, cresce alla distanza. La svolta arriva nella ripresa: difesa più solida, maggiore attenzione nell’uno contro uno e un atteggiamento decisamente più aggressivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cuore Avellino: rimonta Cremona e si prende i play-off Notizie correlate Avellino trova Cremona: domenica il play-in al Pala Del MauroTempo di lettura: < 1 minutoSarà la Juvi Cremona l’avversaria dell’Unicusano Avellino Basket nel play-in in programma domenica pomeriggio (ore 18) al... Cremona si impone al DelMauro: Avellino Basket sconfitta in casaAl PalaDelmauro la Ferraroni JuVi Cremona passa con il punteggio di 72-83, condannando l'Unicusano Avellino Basket allo stop casalingo.