La comunità cubana in Florida ha espresso un forte dissenso verso le recenti proposte della Casa Bianca, ritenendole insufficienti o inadeguate. Questa posizione si riflette nelle dichiarazioni di alcuni rappresentanti della diaspora, i quali si sono schierati contro eventuali compromessi. La questione riguarda principalmente le strategie economiche e le riforme proposte, che hanno generato reazioni contrastanti tra i membri della comunità cubana negli Stati Uniti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il voto dei cubani la strategia economica di Trump?. Perché la diaspora rifiuta le riforme proposte dalla Casa Bianca?. Chi guiderà la pressione politica per il cambio di regime?. Quali conseguenze avrà l'inerzia diplomatica sulla futura biblioteca di Trump?.? In Breve Il 78% degli esuli rifiuta riforme economiche senza trasformazione politica radicale.. Orlando Gutíerrez-Boronat coordina l'Assembly of the Cuban Resistance contro i compromessi.. La senatrice Ileana Garcia avverte impatti elettorali per la futura biblioteca Trump a Miami.. L'amministrazione ha ampliato le sanzioni tramite un ordine esecutivo presentato venerdì scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, la diaspora in Florida spinge Trump: ‘No ai compromessi

Cubanos en Florida opinan sobre las declaraciones de Trump y Cuba

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