Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 26 Aprile 2026 - 12 Soldiers

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) l’azione si tinge di realismo con 12 Soldiers, con Chris Hemsworth e Michael Shannon. Ispirato a una storia vera, il film segue una squadra speciale americana inviata in Afghanistan subito dopo l’11 settembre, impegnata in una missione rischiosa tra territori ostili e alleanze delicate. Il racconto punta su tensione e spirito di sacrificio, mostrando il lato più umano della guerra. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) si entra in un universo visionario con Blade Runner: Director’s Cut, capolavoro della fantascienza.🔗 Leggi su Digital-news.it

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