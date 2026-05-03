Cosa serve all’Inter sul mercato per continuare a vincere

Dopo aver conquistato il titolo nazionale, l’Inter si prepara a intervenire sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società ha già avviato le prime valutazioni e si concentrerà su alcuni profili chiave per migliorare la squadra. Le mosse ufficiali saranno comunicate nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono novità in merito alle trattative e alle strategie di rinforzo.

Vincere logora chi non sa rinnovarsi. L'Inter lo sa bene e, appena finito di festeggiare la conquista dello scudetto, accelererà le mosse per la stagione 202627. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno già lavorando da tempo, con un obiettivo limpido: svecchiare la rosa, salutare i calciatori giunti al capolinea, innestare nella rosa di Chivu prospetti che facciano la differenze. Solo così sarà possibile confermarsi per il titolo e fare meglio di quel che (non) si è visto nell’ultima Champions. Portiere, è il momento di chiudere il capitolo Sommer. Yann Sommer è stato un muro silenzioso e un professionista esemplare, ma a quasi 38 anni il calo fisiologico di riflessi ed elasticità è inevitabile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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NUOVO VARANE ALL’INTER. UN AFFARE INTERESSANTE PER LA DIFESA!

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