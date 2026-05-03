Cortili Aperti 2026 a Roma | gratis da visitare il 24 maggio

Domenica 24 maggio 2026, Roma ospiterà l'evento Cortili Aperti, che permette l'accesso gratuito a diversi cortili e spazi spesso nascosti della città. Questa iniziativa, giunta alla sedicesima edizione, offre l'opportunità di visitare luoghi generalmente non aperti al pubblico. La giornata si svolge in tutta la città e prevede aperture straordinarie di cortili, giardini e atri di edifici storici.

Domenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete. In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna “Cortili Aperti”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente nei cortili e nei giardini privati di alcuni tra i palazzi più affascinanti del centro storico. Un evento unico, promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane, che trasforma la città in un museo diffuso e accessibile, svelando luoghi solitamente chiusi al pubblico e offrendo un punto di vista inedito sulla storia architettonica della Capitale. Un patrimonio nascosto che prende vita. “Cortili Aperti” non è solo una visita, ma un vero viaggio dentro la Roma meno visibile: quella dei palazzi nobiliari, degli ingressi monumentali e degli spazi interni che raccontano secoli di storia.🔗 Leggi su Funweek.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Musei gratis a Roma domenica 3 maggio: tutti i siti aperti e le mostre da vedereRoma, 29 aprile 2026 – Ingresso gratuito per tutti domenica 3 maggio, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cortili Aperti 2026 a Roma: gratis da visitare il 24 maggio; Castelli e palazzi privati aprono le porte: torna Cortili Aperti con ADSI Lombardia; Domenica 24 maggio torna Cortili Aperti nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche; Cortili Aperti in Puglia: oltre 20 dimore storiche aperte al pubblico –. Cortili Aperti, in Puglia visite gratuite nelle dimore storicheCortili Aperti in Puglia torna il 24 maggio con visite gratuite in palazzi, ville e dimore storiche. Elenco in aggiornamento. pugliapress.org Castelli e palazzi privati aprono le porte: torna Cortili Aperti con ADSI LombardiaVARESE, 28 aprile 2026-Domenica 24 maggio 2026 la Lombardia si prepara a svelare i suoi tesori più nascosti in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. L’iniziativa ... varese7press.it Buongiorno Amici e Buon Fine Settimana a Tutti da Cortili Aperti Martano. Palazzo Corciulo con Mignano - via Roma nel Nucleo Antico. #visitmartano #martano #greciasalentina #salento #weareinsalento #monasterocistercense #centrostorico #particolari #nu - facebook.com facebook