I corridoi lunghi e stretti rappresentano spesso una sfida nell’arredamento e nel design degli interni. Per valorizzarli, si utilizzano diverse tecniche, come l’installazione di specchi o l’uso di colori chiari per ampliare visivamente lo spazio. Inoltre, alcune soluzioni prevedono l’installazione di sistemi di illuminazione artificiale o l’apertura di finestre per migliorare l’ingresso di luce naturale. Questi interventi trasformano i passaggi in ambienti più accoglienti e visivamente interessanti.

? Cosa scoprirai Come si trasforma un corridoio stretto in un elemento scenografico?. Quali soluzioni tecniche permettono di recuperare la luce naturale nei passaggi?. Perché molti architetti preferiscono mantenere i corridoi invece di abbatterli?. Cosa cambia nell'estetica della casa usando boiserie e pattern grafici?.? In Breve Clara Bona usa palette bianco e grigio antracite con pattern geometrici coordinati.. Isabella Franco applica grafica bianco e nero su vetrata in ferro anni Sessanta.. Progetto Bona integra boiserie dipinta e parquet a spina di pesce.. Soluzioni tecniche prevedono l'uso di specchi e lampadari per la luce.. L’architetto Clara Bona e l’architetta Isabella Franco propongono soluzioni concrete per trasformare i lunghi corridoi abitativi da spazi inutilizzati a elementi scenografici di grande impatto estetico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corridoi lunghi: come trasformarli in spazi scenografici e di design

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