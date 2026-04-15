Maggio 2026 | guida alle scadenze tra imposta di registro e 730

A maggio 2026 si preparano diverse scadenze fiscali che coinvolgono milioni di contribuenti italiani, tra cittadini, lavoratori autonomi e imprese. In questo mese, si concentrano le date da rispettare per l’imposta di registro e la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730. La pianificazione di queste scadenze sarà fondamentale per evitare sanzioni e rispettare le normative vigenti.

Il prossimo mese fiscale si preannuncia particolarmente denso di impegni per milioni di contribuenti italiani, con una concentrazione di scadenze che colpirà trasversalmente famiglie, professionisti e aziende. Tra la gestione delle dichiarazioni dei redditi e i versamenti relativi a imposte e contributi, il calendario di maggio 2026 richiede un’attenzione costante, specialmente in vista del picco di adempimenti previsto per la metà del mese. deve gestire contratti di affitto o locazione, la prima data rilevante arriva il 4 maggio 2026. Entro questo termine, le parti coinvolte che non hanno scelto la modalità della cedolare secca dovranno provvedere al pagamento dell’imposta di registro per i contratti siglati il 1° aprile 2026 o quelli rinnovati tacitamente con la medesima decorrenza, utilizzando il modello F24 ELIDE.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maggio 2026: guida alle scadenze tra imposta di registro e 730 Leggi anche: Dichiarazione dei redditi 2026, guida al nuovo 730: scadenze e novità su detrazioni e famiglia Scuola, via alle iscrizioni 2026-27: guida completa per le famiglie tra scadenze e domandeLa corsa alle iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2026-27 è entrata nel vivo.