Consulenza e formazione con il Modello FuturAgri

Un'azienda nel settore agricolo promuove un progetto che combina consulenza e formazione, puntando su innovazione e tecnologie moderne. Secondo i dati disponibili, l'iniziativa si basa su un approccio pratico e diretto, coinvolgendo operatori sul campo e offrendo loro supporto tecnico. L'obiettivo è migliorare le pratiche agricole attraverso strumenti aggiornati e conoscenze specifiche, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficienza delle attività agricole.

"Dati alla mano e piedi in campo significa investire concretamente sul futuro dell’agricoltura mettendo al centro innovazione, consulenza tecnica e formazione. Con FuturAgri vogliamo offrire agli imprenditori agricoli strumenti reali per affrontare le sfide del presente e costruire competitività duratura". Così il presidente di Condifesa Lombardia Nord-Est, Giovanni Martinelli, ha aperto a Brescia l’assemblea generale dedicata al Modello FuturAgri che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo agricolo, scuola e sistema assicurativo per riflettere sulle nuove traiettorie di sviluppo del comparto primario. L’assemblea ha evidenziato il ruolo del Consorzio nella gestione e difesa da rischi agricoli per un valore stimato di 3,5 miliardi attraverso il Modello Futuragri e nuove polizze assicurative.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consulenza e formazione con il Modello FuturAgri Notizie correlate Informazione, consulenza e qualità: il modello Lerboristeria.comNel commercio elettronico dedicato al benessere naturale, la vera differenza non risiede soltanto nell’ampiezza del catalogo, ma nella qualità... Leggi anche: Formazione, Sacilotto (Lidl Italia): "Bene 550 apprendisti formati con modello duale in quattro anni" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Consulenza e formazione con il Modello FuturAgri; A Brescia l’assemblea di Condifesa Lombardia Nord-Est: approvati i bilanci e rilanciato il modello FuturAgri - Radio Bruno; FuturAgri, a Brescia il modello per il futuro dell’agricoltura. FuturAgri, a Brescia il modello per il futuro dell’agricolturaDati alla mano e piedi in campo. Con questo messaggio Condifesa Lombardia Nord-Est ha lanciato da Brescia il progetto FuturAgri, il modello pensato per ac ... elivebrescia.tv Dati alla mano e piedi in campo. Innovazione, consulenza e formazione: il modello FuturaAgriGiovedì 30 aprile dalle ore 11.00 presso la Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, in via Giovanni Piamarta, 9 a ... informatoreagrario.it , Brescia ha ospitato l’assemblea generale di Condifesa Lombardia Nord-Est, dedicata al modello FuturAgri e al futuro del comparto agricolo tra inn - facebook.com facebook