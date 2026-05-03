Confesercenti ai candidati sindaco di Agrigento | Basta interventi a metà la città non sia solo museo

Confesercenti, rappresentata dal suo presidente Vittorio Messina, ha rivolto ai candidati sindaco di Agrigento alcune richieste chiare e specifiche. Tra le criticità evidenziate, c’è la necessità di interventi completi e definitivi, evitando soluzioni parziali che non portano a risultati duraturi. La confederazione sottolinea l’importanza di sviluppare progetti concreti per migliorare la città, che non deve essere vista solo come un luogo di interesse turistico, ma come una comunità in evoluzione.

Richieste precise. Anche Confesercenti, con il suo presidente Vittorio Messina, ha un elenco di priorità. E le rivolge a chi si candida a guidare Agrigento. Il documento fotografa una realtà urbana che oggi fatica a esercitare il suo fascino sia sui giovani che sulla fascia più anziana della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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