Conferenza stampa Spalletti post Juve Verona | Questi momenti ci capitano si diventa un po’ ragazzi e si fatica a non subire la casualità di un episodio

Dopo la partita tra Juventus e Verona nella 35ª giornata di Serie A, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha parlato di come, in certi momenti, ci si possa sentire un po’ più giovani e di come sia difficile non essere influenzati dagli episodi casuali che si verificano durante la partita. Le sue parole sono state trasmesse ai media e sono state riportate dai giornalisti presenti.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Verona: le sue dichiarazioni dopo il match della 35ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. ORA VAN VINTE LE PROSSIME 3 PARTITE – «Ancora di più, certo. Abbiamo buttato via tantissima roba che ora bisogna riprendere in situazioni più difficoltose di questa. Eravamo in casa davanti al nostro pubblico, avevamo entusiasmo, non ci siamo riusciti. Non cambia moltissimo ma qualcosa cambia, bisogna giocarsi il risultato di oggi in altre partite». L’HANNO SOTTOVALUTATA? – «Non lo so, purtroppo questi momenti ci capitano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Verona: «Questi momenti ci capitano, si diventa un po’ ragazzi e si fatica a non subire la casualità di un episodio» Notizie correlate Conferenza stampa Spalletti post Roma Juve: «Questi ragazzi vengono da 120 minuti in inferiorità numerica, stasera mi prendo tutto»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Conferenza stampa Spalletti post Juve Verona: le sue dichiarazioniSenesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus-Verona, Spalletti: Pensiamo alla Champions; Spalletti e il tarlo Bodø/Glimt, nuova frecciata all'Inter e alla stampa: Bisognerebbe rifare certi titoli; Watch Hellas Verona - Lecce Live Stream Online | DAZN IT; Serie A, Juventus – Verona: pronostico e probabili formazioni. Juventus-Verona 0-1: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile in casa contro il Verona, ad un passo dalla retrocessione. Ecco le pagelle di Juventus-Verona, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel post-p ... zipnews.it Juve, Vlahovic non basta: il Verona frena Spalletti, solo un pari allo Stadium. Le reazioni LIVEAll'Allianz Stadium la gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A tra i bianconeri di Spalletti e i gialloblù di Sammarco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Juve, immatura e sfortunata Il commento del direttore Guido Vaciago dopo Juve-Verona #Tuttosport #Juventus #Verona x.com "VOGLIO RISPETTO" SOGLIANO DURO DOPO JUVE-VERONA Il direttore sportivo dell'Hellas Verona è intervenuto così sulla gestione dell'arbitro A voi i commenti #JuventusVerona #Sogliano - facebook.com facebook