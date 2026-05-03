Conferenza stampa Spalletti post Juve Verona | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Juventus e Verona della 35ª giornata di Serie A 202526, l'allenatore ha effettuato una conferenza stampa per commentare l'incontro. Ha parlato delle prestazioni dei giocatori e delle decisioni prese durante la gara, senza esprimere giudizi sui singoli avversari o sulla direzione arbitrale. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui momenti chiave del match e sulle strategie adottate dalla squadra.

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