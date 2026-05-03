Conferenza stampa Cuesta post Inter Parma LIVE | le parole del tecnico

Dopo la partita tra Inter e Parma, il tecnico dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa per commentare l'incontro. Durante l'incontro, ha analizzato le scelte tattiche e le prestazioni della squadra, rispondendo alle domande dei giornalisti. Non sono state fatte dichiarazioni su aspetti extra sul campo o su altre questioni legali. La conferenza si è concentrata esclusivamente sui dettagli della partita e sui singoli episodi.

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