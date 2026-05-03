Competenze di base in crisi | cosa stanno facendo i Paesi europei per recuperare

Dal 2020, molti Paesi europei hanno avviato interventi per migliorare le competenze di base degli studenti, rispondendo alle criticità emerse nelle valutazioni internazionali. Le iniziative includono aggiornamenti nei programmi scolastici, investimenti nella formazione degli insegnanti e progetti di supporto per gli studenti in difficoltà, con l’obiettivo di ridurre il gap nelle prestazioni e rafforzare l’efficacia del sistema educativo.

Dal 2020 i sistemi scolastici europei hanno rafforzato le politiche per contrastare il basso rendimento degli studenti nelle competenze di base. È quanto emerge dal rapporto della rete Eurydice “ Addressing underachievement in literacy, mathematics and science ”, pubblicato nel 2026 e disponibile anche in traduzione italiana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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